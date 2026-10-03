Université de Ziguinchor : la réouverture des campus sociaux reportée, les étudiants expriment leur préoccupation

La décision de la Direction du Centre Régional des Œuvres Universitaires Sociales de Ziguinchor (CROUS/Z) de reporter la réouverture des campus sociaux suscite la réaction de la Coordination des Étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ).



Dans un communiqué publié ce 3 octobre 2026, la Coordination dit avoir pris connaissance de la décision annoncée la veille par la Direction du CROUS/Z, qui indique que les conditions ne sont pas réunies pour procéder à la réouverture des campus sociaux, initialement prévue le samedi 3 octobre au dîner.



À la suite d’une concertation entre les représentants des étudiants, la Coordination fait part de sa « profonde préoccupation face à cette décision et aux conditions dans lesquelles elle a été annoncée ».

Elle déplore notamment une « communication tardive qui intervient à un moment particulièrement sensible de l'année universitaire ».



Selon les étudiants, cette annonce intervient alors que la communauté estudiantine s’organise pour la reprise progressive des activités académiques. L’absence de calendrier précis et d’informations détaillées sur les mesures envisagées « accentue l'incertitude au sein de la communauté estudiantine ».



La Coordination estime par ailleurs que « les décisions ayant des conséquences directes sur les conditions de vie des étudiants doivent être précédées d'une concertation effective avec leurs représentants ».



La Coordination dit regretter que les étudiants soient confrontés à une nouvelle incertitude concernant « leur hébergement et leur restauration ».



La Coordination appelle au dialogue



Elle souligne que le report de la réouverture des campus sociaux entraîne « des difficultés considérables pour les étudiants », particulièrement ceux venant de régions éloignées et ne disposant pas de solutions d’hébergement alternatives.



Pour les représentants estudiantins, « les conditions sociales constituent un élément fondamental de la réussite universitaire ». Ils estiment ainsi que la reprise des activités pédagogiques ne peut être dissociée de la prise en compte des conditions matérielles de vie des étudiants.



La Coordination rappelle que les représentants des étudiants ont toujours privilégié « le dialogue, la concertation et les voies institutionnelles » pour porter les préoccupations de la communauté estudiantine auprès des autorités compétentes.



Elle affirme également que les difficultés liées aux œuvres sociales ont déjà fait l’objet de démarches visant à obtenir « des réponses concrètes et des conditions favorables à la reprise des activités universitaires ».



Tout en réaffirmant sa disponibilité à poursuivre les échanges avec les autorités universitaires et la Direction du CROUS/Z, la Coordination estime que « le dialogue doit s'accompagner d'informations précises, d'engagements clairs et d'un calendrier communiqué aux étudiants ».



Les étudiants invités à suspendre leurs déplacements



À l’issue de leur concertation, les représentants des étudiants appellent l’ensemble de la communauté estudiantine à « observer une suspension de leurs déplacement vers les campus sociaux » et à rester dans leurs lieux de résidence actuels, dans l’attente de nouvelles informations officielles.



Selon la Coordination, cet appel vise à éviter « des déplacements inutiles, des dépenses supplémentaires et des difficultés d'installation » alors que les conditions d’accueil ne sont pas encore réunies.



Elle invite enfin les étudiants à « faire preuve de responsabilité, de calme et de solidarité », tout en restant attentifs aux prochaines communications de la Coordination.