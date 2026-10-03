Modernisation du réseau électrique : Senelec annonce des coupures possibles autour de Bel Air du 3 au 5 octobre

Dans le cadre de son programme de modernisation et de renforcement des infrastructures électriques, réalisé avec l'appui du Millennium Challenge Account (MCA), la Société nationale d'électricité (Senelec) procédera, du samedi 3 au lundi 5 octobre 2026, au basculement des ouvrages du poste de Bel Air vers un nouveau poste GIS de dernière génération.



Dans un communiqué, la société précise que ce nouvel équipement stratégique va renforcer la fiabilité et la sécurité du réseau électrique de Dakar et permettra de mieux répondre à la “hausse constante de la demande en énergie dans la capitale.



« Cette opération nécessitera momentanément une mise hors tension de certains ouvrages et entraînera une réduction provisoire des capacités de production de la centrale de Karpowership », souligne le communiqué.



D’après la Senelec, des perturbations pourraient donc être observées sur la fourniture d'électricité pendant cette période d'intervention, du 3 au 5 octobre 2026, notamment dans les environs de Bel Air.



Senelec présente ses excuses pour les éventuels désagréments occasionnés et remercie sa clientèle pour sa compréhension.