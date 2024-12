Enseignement : un prestigieux prix américain attribué à Ousmane Oumar Kane, fils de Sayda Mariama Ibrahima Niass

Le professeur Ousmane Oumar Kane, de nationalité sénégalaise, et titulaire d’une chaire – le poste le plus élevé du professorat – de la prestigieuse université américaine de Harvard, (États-Unis d’Amérique), a été récompensé du « Distinguished Africanist Award » pour sa contribution aux études africaines, a annoncé le promoteur de cette distinction.



Le « Distinguished Africanist Award « est décerné par l’Association pour la promotion des études africaines. Elle met en lumière certaines des contributions les plus remarquables dans le domaine des études africaines », explique la même association dans un communiqué.



Il est le fils de Sayda Mariama Ibrahima Niass, une grande figure de l’enseignement coranique au Sénégal et en Afrique de l’Ouest, a annoncé le promoteur de cette distinction dans le document reçu par l’Aps.