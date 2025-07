Enseignements supérieur : 700 nouveaux formateurs recrutés pour l’année 2025

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a autorisé, à titre exceptionnel, le recrutement de 700 nouveaux formateurs pour l’année 2025. L’annonce a été faite lundi 22 juillet à Dakar, à travers un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).



Selon les précisions fournies par la Cellule de communication de la Présidence (BIG-GOUV), 500 formateurs seront affectés aux établissements publics d’enseignement supérieur, tandis que 200 autres viendront renforcer les effectifs dans le secteur de la formation professionnelle et technique.



Cette décision s’inscrit dans le cadre du volet “capital humain” de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », une stratégie de développement à long terme portée par les plus hautes autorités de l’État.