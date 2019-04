Entre Franck Dubosc et les «gilets jaunes», «tout s’est arrangé»

Le vent tournerait-il à nouveau en faveur de Franck Dubosc? Le comédien sous le feu des critiques, venues tant d’une partie de la population française que d’autres célébrités, semble arriver au bout de son chemin de croix. Dans le but de promouvoir son tout dernier spectacle Fifty/Fifty, l’humoriste s’est rendu sur le plateau de Salut les Terriens, où il a annoncé s’être réconcilié avec le mouvement des «Gilets jaunes». En novembre dernier, il avait annoncé soutenir les manifestants, avant de condamner leurs comportements «trop haineux, trop hargneux, à dégager» un mois plus tard. Alors qu’il reconnaissait fin mars avoir été maladroit dans ses prises de position politiques, Franck Dubosc n’avait pas hésité à blâmer ses confrères pour lui avoir tourné le dos par «aigreur» et «jalousie».