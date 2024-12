Épisode de poussière : Dakar enregistre la pire qualité de l'air au monde ce mercredi, selon IQAir

Dakar a enregistré la pire qualité de l'air au monde ce mercredi, selon l'indice établi par IQAir et rapporté par le site Bloomberg Afrique. L'entreprise suisse a attribué à Dakar un score de 392, surpassant des mégalopoles comme New Delhi et Dhaka dans le classement des villes ayant la qualité de l'air la plus dégradée ce jour-là.



D'après IQAir, un indice inférieur à 101 est jugé acceptable, tandis que tout score au-delà de 300 est considéré comme dangereux.



La poussière a recouvert la ville cette semaine, limitant la visibilité, étouffant ses habitants et décourageant son importante communauté de pêcheurs de s'aventurer en mer, perturbant une source essentielle de revenus pour de nombreuses familles le long de la côte.



« Un épisode de poussière qui s'abat sur le nord du Sénégal va affecter l'ensemble du pays cette semaine, s'aggravant avant de se stabiliser au cours du week-end », a déclaré Abdoulaye Diouf, ingénieur prévisionniste au service météorologique de l'Agence nationale de l'aviation civile.



La qualité de l'air à Dakar est jugée « très mauvaise », avec une concentration de particules dans l'air extérieur dépassant 1 000 microgrammes par mètre cube, a indiqué M. Diouf. C'est le double de la valeur moyenne, qui dépasse déjà largement la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 45 microgrammes.



« À partir de jeudi, la visibilité à Dakar sera de 500 mètres (1 640 pieds) ou moins », a déclaré Diouf.



Chaque année, des vents secs et poussiéreux en provenance du Sahara soufflent sur l'Afrique de l'Ouest et le golfe de Guinée. Connu sous le nom d'Harmattan, ce phénomène annuel se produit de fin novembre à mars.



La poussière peut persister pendant des jours ou des semaines, selon la sécheresse, la vitesse et la turbulence de l'air. Elle déclenche des crises d'asthme et aggrave d'autres problèmes respiratoires comme la toux et les éternuements.



« C'est une réelle préoccupation, surtout lorsqu'il s'agit de maladies respiratoires comme l'asthme et la bronchite, et chez les enfants qui sont souvent plus fragiles », explique Oumar Ba, médecin au service de pneumologie de l'hôpital général de Yoff, à Dakar.