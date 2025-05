Justice : Khady Thiam de « Dabish Pro » envoyée en prison après la publication de données personnelles de clientes

Khady Thiam de «Dabish pro » a été arrêtée et déférée, hier, jeudi, au parquet par la Division spéciale de la cybercriminalité (DSC). Selon Libération qui donne l’information, la commerçante, âgée de 36 ans a été interpellée à la suite d'un signalement de la Commission de protection des données à caractère personnel (CDP) selon lequel elle publiait sur les réseaux sociaux les images ou vidéos des personnes ayant souscrit à ses tontines en ligne en cas de défaut de paiement.



Entendue, Khady Thiam a reconnu la paternité des publications non sans sou tenir qu'elles auraient été faites avec le consentement des concernées. Dans les contrats signés avec ces dernières, elle renseigne que l'article 5 stipule que « les parties peuvent aussi se permettre de ternir l'image de l'autre sur les réseaux sociaux afin d'obtenir gain de cause ».



Pour autant, deux membres de la « tontine Iphone » soutiennent le contraire. D'après C. Pouye, après réception d'un Iphone 12 pro max dans le cadre de la tontine, une assistante de Khady Thiam dénommée «Coumbis » l'avait prise en photo.



À la suite d'un défaut de paiement, sa photo s'est retrouvée sur les réseaux le 13 avril 2025. D'après elle, «en signant la décharge, elle n'a jamais su que cela impliquerait la publication de son image sur Facebook ».



Le journal renseigne que M. Badji victime aussi, était inscrite à la «tontine Iphone » depuis juillet 2024. Elle avait signé une décharge avant d'être prise en photo.



Après un défaut de paiement, son numéro de téléphone et sa photo ont été publiés sur les réseaux sociaux. « Je ne savais pas que la prise de photo impliquerait sa publication dans les réseaux sociaux. Des pervers ont pris pour mon numéro pour me proposer de payer la dette en échange de faveurs sexuelles. Mon mari ne m'adresse plus la parole », a-t-elle confié.



D’après les informations de Libération, Khady Thiam a été placée sous mandat de dépôt. Elle sera jugée en flagrant délit lundi prochain.