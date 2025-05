Coupe Saint-Michel : L'ASC Ville de Dakar défend son trône face à un DUC ambitieux

La grande finale de la Coupe Saint-Michel se tiendra ce dimanche 11 mai au stadium Marius Ndiaye. Un choc électrique est attendu entre l'ASC Ville de Dakar, tenante du titre, et le Dakar Université Club (DUC), bien décidé à déjouer les pronostics.



Sacrée en 2024, l'équipe dirigée par Libasse Faye entend bien conserver son trophée. Forte de son expérience et de son collectif bien huilé, l'ASCVD part favorite, mais devra se méfier d'un adversaire universitaire qui a montré de belles promesses tout au long du tournoi.



Le DUC considéré comme outsider, rêve d'un exploit retentissant. Emmenée par une jeunesse fougueuse, la formation estudiantine abordera cette finale avec détermination et ambition, bien décidée à inscrire son nom au palmarès.



Le coup d'envoi est prévu à 19 heures 00. Une finale qui promet intensité, suspense et spectacle.