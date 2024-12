Equipe Nationale : Yehvann Diouf confirme avoir choisi les Lions

Ancien international avec les sélections de petites catégories de la France, le gardien de but Yehvann Diouf (25 ans) a finalement choisi la sélection sénégalaise. C’est du moins ce que le portier du Stade de Reims a laissé entendre.



Gardien de but titulaire du Stade de Reims depuis trois saisons, Yehvann Diouf réalise d’excellentes performances en Ligue 1 française. Comme à Strasbourg la semaine dernière, le portier a encore été déterminant sur la pelouse du Stade Auguste-Delaune ce samedi, permettant aux Rémois d’accrocher un nul face à l’AS Monaco (0-0). A 25 ans, le natif de Montreuil-sous-Bois est à un tournant dans sa carrière, notamment en sélection.





Passé par presque toutes les équipes françaises de jeunes avec lesquelles il a joué jusqu’en 2019, Yehvann Diouf a, semble-t-il, finalement décidé de défendre les couleurs de la sélection sénégalaise. Il a fait comprendre son choix à l’issue de ce match contre Monaco. « J’ai rencontré Pape Thiaw, on avait parlé, il m’avait dit qu’il voulait me sélectionner », a confié l’ancien joueur de l’ESTAC Troyes, interrogé en zone mixte par Pape Seck.



Alors que Pape Thiaw vient d’être confirmé par la FSF au poste de sélectionneur des Lions, Diouf pourrait déjà être appelé pour le prochain rassemblement des Lions, en mars prochain, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026. Il est prêt, peu importe le rôle qui lui serait confié. « Numéro 1, numéro 2, numéro 3, je suis là. Il (Pape Thiaw) a juste à m’appeler, il a mon numéro, il me connaît. On a parlé un petit peu. Ca dépend de lui. »