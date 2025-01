Équipe de France : Deschamps arrêtera après la Coupe du monde 2026

Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. En fin de contrat dans 18 mois, l'entraîneur a décidé de laisser sa place sur le banc des Bleus après quatorze années de règne.



La fin d'une belle histoire pour l'homme au plus beau palmarès avec la tunique frappée du coq. Deschamps arrêtera après la Coupe du monde 2026 Alors qu'il annoncera sa décision lors du JT de 13h de TF1, ce mercredi, LCI a dévoilé un premier extrait de cette prise de parole du manager français.



«Je ne suis pas là pour faire une annonce mais ce sera 2026. Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du monde. Ça s'arrêtera là parce qu'il faut que ça s'arrête là à un moment» , a justifié le double champion du monde. Un choix peu surprenant même si le timing peut l'être vu le temps qu'il reste d'ici la compétition reine.



Une chose est certaine, le technicien de 56 ans est sûr d'avoir choisi la bonne voie. «Dans ma tête, c'est bien clair. J'ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau» , a insisté l'ancien coach de l'Olympique de Marseille



Son avenir à moyen terme, Deschamps n'y a pas encore pensé. Mais il ne s'en fait pas trop pour la suite des événements. «On n'a jamais envie que ça s'arrête quand c'est une belle chose. Après, il faut savoir dire stop. Il y a une vie après. Je ne sais pas ce qu'elle sera mais elle sera très bien aussi» , a poursuivi l'ex-milieu de terrain de la Juventus.



«Ça va faire 14 ans, ça fait beaucoup aussi. Je ne suis pas là pour les records, surtout pour les exigences. Le plus important est que l'équipe de France reste au sommet où elle est depuis de nombreuses années» , a terminé Deschamps, qui tentera d'aller chercher une troisième étoile dans les Amériques avant de rendre son tablier.