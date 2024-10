Équipe de France : Deschamps publie une liste sans Mbappé

La première liste de l'équipe de France depuis la retraite internationale d'Antoine Griezmann. Ce jeudi, le sélectionneur français Didier Deschamps a dévoilé le groupe retenu pour défier Israël (10 octobre) et la Belgique (14 octobre) en Ligue des Nations.

Même si le patron des Bleus a été contraint de s'adapter sans Griezmann et sans Kylian Mbappé, autorisé à rester à Madrid après sa récente blessure, cette liste ne présente aucune surprise.



Aucun changement chez les gardiens, Digne et Fofana confirmés Au niveau des gardiens, aucune surprise avec les convocations de Mike Maignan, toujours numéro 1 indiscutable, de Brice Samba puis d'Alphonse Areola. Sur les côtés, Jules Koundé et Jonathan Clauss ont conservé la confiance de DD à droite.



Dans le couloir gauche, Théo Hernandez a été logiquement appelé, tout comme Lucas Digne, qui a représenté une satisfaction lors du dernier rassemblement de septembre et a été préféré à Ferland Mendy.



Dans l'axe, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille continue bien évidemment de se reposer sur William Saliba, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté. Déjà convoqué en septembre mais forfait, Wesley Fofana reste le 4e choix de Deschamps en défense centrale.



Le grand perdant à ce poste reste Benjamin Pavard... Rabiot encore juste, Mbappé autorisé à rester à Madrid Dans l'entrejeu, Deschamps a fait de la continuité avec Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana, Warren Zaïre-Emery et Manu Koné.



Comme pressenti, le sélectionneur doit toujours composer sans Adrien Rabiot, pas encore prêt physiquement après sa récente signature à l'OM, mais peut compter sur le retour d'Eduardo Camavinga. En l'absence de Ngolo Kanté, blessé, Mattéo Guendouzi en profite pour rester dans le groupe tricolore.



Sur le plan offensif, le capitaine Kylian Mbappé n'est donc pas présent. En accord avec sa star et le Real Madrid, Deschamps a permis à l'ancien Parisien, récemment de retour après un souci à la jambe, de profiter de cette trêve internationale pour poursuivre sa remise en forme en Espagne.



Sans surprise, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Marcus Thuram, Ousmane Dembélé et Michael Olise sont toujours présents. Et sans Griezmann, Deschamps a opté pour le retour de Christopher Nkunku. Toujours des choix dans la continuité.



La liste des 23 Bleus :



Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens). Défenseurs : Jonathan Clauss (OGC Nice), Lucas Digne (Aston Villa), Wesley Fofana (Chelsea), Théo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).



Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AC Milan), Mattéo Guendouzi (Lazio Rome), Manu Koné (AS Roma), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).



Attaquants : Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Christopher Nkunku (Chelsea), Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan)