Équipe de France : Didier Deschamps lâche ses vérités sur la virée de Kylian Mbappé

Et le capitaine des Bleus a été aperçu dans une boîte de nuit, en Suède, le soir de la victoire des Bleus contre Israël (4-1). «Chacun fait ce qu’il veut de son temps libre. Aujourd’hui ça n’a pas été une source de discussion, je n’ai pas entendu parler de cette histoire. Il fait ce qu’il veut. C’est un grand garçon, un grand professionnel», a tenté de tempérer Wesley Fofana. «Il n’y a aucun doute par rapport à Kylian, on l’a eu avant le match. Il n’est pas apte à 100%. Il n’y a aucune question sur sa volonté. Il aime son pays, il continuera à nous aider», ajoutait aussi Mattéo Guendouzi, en conférence de presse.



Didier Deschamps désamorce la polémique

Mais à la veille du déplacement en Belgique (20h45), cette actualité continue de perturber les Bleus et Didier Deschamps a évoqué le sujet en renvoyant la responsabilité sur le Real Madrid. «Une sortie nocturne… je ne suis pas l’actualité des joueurs qui ne sont pas là. Kylian est dans un programme calculé avec son club, je ne sais pas s’il était off ou non. Moi, je gère ceux qui sont là. Il m’a envoyé un message avant le match, mais il a peut-être des jours offs avec son club», a-t-il réagi sur TF1.



Comme nous l’avions révélé, Kylian Mbappé souhaiterait, dans l’idéal, jouer que les matchs importants avec l’équipe de France. Et à ce sujet, le sélectionneur des Bleus a assuré que le Madrilène ne lui avait pas demandé de lever le pied. «Non, le calendrier est identique pour tout le monde. Son programme, c’est comme cela qu’a décidé le Real Madrid. Comme tous les joueurs internationaux, il n’a pas de double séances tous les jours, donc il a peut-être eu la liberté d’aller où il voulait». Le feuilleton est loin d’être fini…