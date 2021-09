Équipe de France: Giroud surpris par l’attitude de Deschamps

La relation entre Olivier Giroud et Didier Deschamps s’est véritablement détériorée ces derniers mois. Depuis l’Euro 2021 notamment, et les crispations autour de sa déclaration d’avant-compétition où il avait semblé critiqué le jeu de Kylian Mbappé lors du match amical face à la Bulgarie (3-0). Une compétition que le néo-attaquant de l’AC Milan a essentiellement vécu depuis le banc de touche, victime collatérale du brillant retour de Karim Benzema chez les Bleus.



Une rétrogradation qui s’est poursuivie après l’Euro avec une non-sélection lors des matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022 en septembre, où Anthony Martial lui avait notamment été préféré. Un choix également étonnant pour le principal intéressé qui laisse transparaître, dans un entretien à Téléfoot sur TF1, une certaine aigreur quant à la non-communication de Didier Deschamps à cette occasion : "Ça m’a surpris un peu, surtout le fait de ne pas avoir été mis au courant avant. C’est comme ça, il faut avancer et on verra ce que l’avenir nous réserve."



