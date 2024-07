Équipe de France : c’est fini pour Olivier Giroud

À l'occasion de la demi-finale de l'Euro perdue face à l'Espagne hier mardi, Olivier Giroud a disputé son dernier match sous le maillot de l'équipe de France.



Il s'attendait sans doute une autre fin, une autre issue. Le mardi 9 juillet, à l'occasion de la demi-finale de l'Euro 2024 perdue face à l'Espagne à Munich (1-2), l'attaquant Olivier Giroud a disputé son 137e et dernier match sous le maillot de l'équipe de France.



Il y a quelques semaines, celui qui demeure meilleur buteur de l'histoire des Bleus (57 buts) avait effectivement annoncé qu'il prendrait sa retraite internationale au lendemain du parcours en Allemagne, qu'il espérait glorieux.



Ce ne sera donc pas le cas. Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 n'ajoutera pas un trophée de plus à son immense palmarès après avoir traversé la compétition outre-Rhin comme une ombre. Le futur coéquipier d'Hugo Lloris au Los Angeles FC, aux États-Unis, est apparu à quatre reprises dans cet Euro, avec de brèves apparitions contre l'Autriche (1-0), les Pays-Bas (0-0), la Pologne (1-1) et contre l'Espagne donc.



En tout et pour tout, Olivier Giroud a disputé 56 minutes de jeu. Bien trop peu pour le buteur de 37 ans, qui tire sa révérence amèrement sur cette élimination dans le dernier carré. Et après 13 années de bons et loyaux services auprès des Tricolores.