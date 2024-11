Equipe de France : les explications de Deschamps sur l'absence de Mbappé

Pour la seconde fois consécutive, Kylian Mbappé ne sera pas présent lors d'un rassemblement de l'équipe de France. Laissé au repos après un récent retour de blessure en octobre dernier, l'attaquant du Real Madrid, pourtant apte physiquement, n'a pas été convoqué par le sélectionneur Didier Deschamps en novembre. Après des échanges avec son capitaine, le patron des Bleus se trouve à l'origine de cette décision.



D. Deschamps - «c'est mieux comme ça»



En conférence de presse ce jeudi, le technicien tricolore a été bien évidemment invité à expliquer ce choix. Et Deschamps a réalisé plusieurs précisions importantes : il s'agit de sa décision et Mbappé était prêt à venir.



«J'ai eu plusieurs échanges avec lui, j'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement bien évidemment car je pense que c'est mieux comme ça. Pourquoi ? Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, deux choses : un Kylian voulait venir, et deux, ce ne sont pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où la présomption d'innocence existe et doit exister. Donc c'est un choix ponctuel pour ce rassemblement avec les deux matchs qui nous attendent. Pas en forme sportivement ? Je sais que ça va rebondir, je ne vais pas vous en dire plus», a commenté DD, avant d'être relancé.



«C'est ma décision, c'est mieux comme ça. Je peux comprendre que ça ne vous suffise pas, mais je ne vais pas rentrer dans une argumentation qui amène à des interprétations. Je ne veux pas vous en dire plus, j'assume cette décision. J'ai eu des échanges avec lui, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Vous pouvez avoir des infos ou pas, moi je parle directement avec Kylian. On peut ne pas être d'accord sur certains sujets, on échange mais c'est ma responsabilité de prendre les décisions. J'ai pris celle-là sur ce rassemblement. Je le répète encore une fois : parce que c'est mieux comme ça. Pour lui ou l'équipe ? C'est mieux comme ça», a-t-il insisté.



Une décision pleinement assumée



Sans totalement se justifier, l'ancien coach de la Juventus Turin a en tout cas totalement assumé ce choix. Conscient de l'agitation médiatique provoquée par l'absence de Mbappé, le Tricolore a tenu un discours ferme. «Je n'ai que des décisions dures. J'en ai eu plusieurs fois des décisions importantes, dures, ce que vous voulez. Derrière chaque joueur, il y a un être humain aussi. Quand je fais des listes pour une compétition, je ne fais pas que des heureux», a-t-il rappelé.



«C'est ma responsabilité de prendre les décisions. Je ne vais pas mettre de curseur. Je le répète, c'est ma responsabilité, je l'assume totalement. Je vis avec ça et je suis amené à chaque fois à prendre des décisions plus ou moins dures. Tout dépend après de la sensibilité des uns et des autres», a terminé Deschamps. On peut penser que DD, malgré sa décision, a pris le soin de ménager la sensibilité de son capitaine.





Avec Maxifoot