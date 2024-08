Équipe du Sénégal : Aliou Cissé rend hommage à Régis Bogaert et dément toute polémique autour de son départ

Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, Aliou Cissé, est revenu longuement sur le départ de son fidèle adjoint Régis Bogaert, remplacé par Pape Thiaw. Lors de la publication de la liste des joueurs du Sénégal, il en a profité pour démentir certaines rumeurs et rendre un hommage appuyé à Bogaert.



« Je tiens d'abord à exprimer toute ma gratitude à Régis Bogaert pour ces années incroyables, tant sur le plan professionnel que personnel. Nous avons traversé ensemble des moments de succès, mais aussi des périodes difficiles qui nous ont permis de grandir en tant qu’équipe. C’est un homme exceptionnel avec qui j’ai eu le privilège de collaborer étroitement. Son soutien et son expertise ont été précieux pour moi, et je suis convaincu que son avenir sera rempli de nouveaux défis et d’opportunités. Nous lui souhaitons le meilleur », a déclaré Aliou Cissé.



En ce qui concerne une supposée mésentente entre lui et Bogaert, le sélectionneur des « Lions » a fermement rejeté ces allégations.



« Cela me fait sourire. Régis a été critiqué, tout comme moi. Le poste d’adjoint a toujours été occupé par des Sénégalais avant que je n’introduise Régis dans l’équipe. Son départ est une décision personnelle que nous respectons. J’ai travaillé avec Régis depuis mes 13 ans, et il a joué un rôle clé dans mon parcours. Rien ni personne ne peut venir perturber notre relation, qui est solide et remonte à de nombreuses années », a-t-il clarifié.



Aliou Cissé a également tenu à remercier chaleureusement son ancien adjoint pour sa contribution à l’équipe nationale.



« Nous lui sommes profondément reconnaissants pour tout ce qu’il a apporté. Régis a choisi de partir, et nous respectons sa décision. Notre relation est basée sur des années de collaboration. Bien sûr, il peut y avoir des divergences à ce niveau, mais prétendre que nous nous sommes disputés est totalement faux. Il a donné énormément pour l’équipe, et tout le peuple sénégalais le remercie pour cela. Il a été honoré par notre pays, et nous savons tout ce qu'il a fait pour nous », a conclu le coach aux dreadlocks.