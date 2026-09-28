Lutte contre le trafic de faux médicaments : 3900 comprimés de Tramadol saisis à Moussala

Le Secteur frontalier de Moussala a procédé à l’interpellation de deux individus en possession de trois cent quatre-vingt-dix (390) plaquettes de Tramadol, contenant chacune dix (10) comprimés, soit un total de trois mille neuf cents (3 900) comprimés, rapporte la Police nationale.



En provenance d’un pays frontalier, ces derniers, qui circulaient à bord d’une moto pour se rendre à Bembou, avaient caché le produit prohibé dans le réservoir de leur moto.



À l’issue de la procédure d'enquête, les deux (02) mis en cause ont été déférés au Tribunal d’instance de Saraya pour les faits de vente illicite de médicaments et d'exercice illégal de la profession de pharmacien.