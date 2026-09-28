Qualifs CAN 2027 : la RD Congo enchaîne, la Sierra Leone et la Centrafrique tombent encore

Pendant que l’Europe joue ses matches de Ligue des Nations, l’Afrique, elle, poursuit les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2027. En ce début de soirée, le Burkina Faso se déplaçait en Centrafrique et en est reparti avec les trois points de la victoire, après un but inscrit par Aboubacar Camara à l’heure de jeu (1-0).





Grâce à ce succès, le Burkina Faso est leader du classement du groupe F avec 4 points, soit une unité de plus que la Mauritanie qui doit affronter le Bénin. De son côté, la Centrafrique est dernière avec deux défaites en autant de rencontres.



Il y avait également deux matches du groupe E. La RD Congo est allée enchaîner une deuxième victoire de rang au Zimbabwe. Grâce à des réalisations signées Yoane Wissa (30e) et Samuel Moutoussamy (45e +2), les Léopards l’ont emporté 2-1 (Marshal Munetsi a réduit l’écart en fin de match) et comptent six points en deux matches et sont seuls leaders du classement.



Enfin, un but de Lorenzo Zuniga inscrit dès la première minute de jeu a permis à la Guinée Équatoriale de battre la Sierra Leone (1-0) et de se hisser à la troisième place, derrière le Zimbabwe. Pour rappel, seuls les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale de la CAN 2027.