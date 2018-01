Equipe nationale : Me Augustin Senghor présente ses vœux et vise le trophée à la Can 2019

Dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, Me Augustin Senghor a sacrifié à la traditionnelle présentation de voeux pour le nouvel an. Le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) a fait un bilan de l'année 2017. D'abord en rappelant qu'elle "avait commencé par une participation à la CAN au Gabon pleine de promesses mais qui avait fini par laisser un goût d'inachevé lié davantage au fait que les attentes étaient fortes car le niveau de jeu fourni autorisait les ambitions les plus élevées de la part des supporters".



Ensuite, Me Senghor a ouvert le deuxième chapitre de l'année. Celui où est inscrit la qualification des hommes d'Aliou Cissé au Mondial.

"Nos Lions nous ont gratifiés d'une qualification à la prochaine Coupe du Monde Russie 2018, la 2e de l'histoire de notre Football. 2018 sera donc par la force de l'histoire un nouveau tournant décisif de l'évolution de notre sport roi", se réjouit-il avant d'indiquer : "Que notre Équipe Nationale puisse réussir une participation positive à la Coupe du Monde afin de mieux préparer la prochaine édition de la Coupe d'Afrique en 2019 dont le trophée reste l'objectif principal aussi longtemps que le Sénégal ne l'aura pas gagné".