Équipe nationale : Sans Mané, Pape Thiaw sort ses 26 « Lions » pour défier l'Europe

C'est désormais officiel. Pape Thiaw a dévoilé ce mardi 27 mai la liste des 26 « Lions » retenus pour les deux rencontres amicales du mois de juin. Le Sénégal défiera l'Irlande le 6 juin, puis l'Angleterre le 10, deux tests européens pour jauger le groupe...sans Sadio Mané.



La star des « Lions » a en effet demandé à être ménagée pour cette trêve internationale. Besoin de repos, selon le staff, après une longue saison avec Al Nassr. Un choix personnel respecté par le sélectionneur, qui ouvre ainsi la porte à de nouveaux visages.



Parmi les surprises, on note la convocation de Mamadou Lamine Camara, le milieu de terrain du RS Berkane, très en vue cette saison en Botola, ainsi que Idrissa Gueye, l'attaquant du FC Metz qui découvre pour la première fois la tanière.



Le reste de la liste est plus classique avec la présence des cadres comme Koulibaly, Mendy, Gana Gueye, ou encore Ismaïla Sarr. Mais on sent clairement une volonté de rajeunir et tester de nouvelles combinaisons, en vue des échéances à venir.



Ces deux confrontations face des adversaires européens de calibre seront l'occasion idéale pour Pape Thiaw de prendre la température de son groupe... et d'imaginer une équipe compétitive, même sans son leader habituel.





La liste complète des 26 « Lions » :





Gardiens : Édouard Mendy - Mory Diaw - Yehvann Diouf





Défenseurs : Kalidou Koulibaly - Abdoulaye Seck - Abdou Diallo - Moussa Niakhaté - Ismaïl Jakobs - El Hadji Malick Diouf - Antoine Mendy





Milieux de terrain : Idrissa Gana Gueye - Lamine Camara - Habib Diarra - Pathé Ciss - Pape Gueye - Krépin Diatta - Pape Matar Sarr - Mamadou Lamine Camara





Attaquants : Ismaïla Sarr - Nicolas Jackson - Abdallah Sima - Iliman Ndiaye - Cheikh Tidiane Sabaly - Boulaye Dia - Idrissa Gueye - Chérif Ndiaye