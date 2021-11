Equipe nationale du Sénégal : Aliou Cissé est toujours invaincu en éliminatoires

En termes de statistiques, Aliou Cissé n'a pas d'équivalent en équipe nationale du Sénégal. Entraîneur disposant de la plus grande longévité sur le banc des "Lions" (en place depuis six ans), Aliou Cissé a disputé 31 matchs en éliminatoires (CAN et Mondial confondus). Suspendu et interdit de banc lors du match contre Congo, le sélectionneur national a suivi le 32e match de son équipe depuis les tribunes. Le Sénégal s’est imposé facilement devant le Congo (2-0). L'ancien capitaine de la génération 2002 a toujours survolé les campagnes qualificatives depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale du Sénégal.



Avec Aliou Cissé, les éliminatoires sont devenues une formalité pour le Sénégal. En 32 matchs des éliminatoires de la CAN et du Mondial, le Sénégal s'est imposé 24 fois pour 7 nuls et aucune défaite en éliminatoires, il faut remonter au 15 octobre 2014 face à la Tunisie (1-0), sur la route de la CAN 2015 avec Alain Giresse, qui était sur le banc de l'équipe nationale du Sénégal.



Les "Lions" ont marqué à 65 reprises et encaissés 15 buts. La victoire face au Congo (2-0) a permis aux hommes de Cissé d'égaler leur performance des éliminatoires de la CAN 2019, où ils avaient comptabilisé 16 points en six matchs. L'équipe du Sénégal peut se targuer d'avoir la 3e meilleure attaque de ces qualifications avec 15 buts marqués derrière l'Algérie (23 buts) et le Maroc (16 buts).