Équipe nationale féminine France: Hervé Renard pistée par la FFF

L’ordre du jour du Comité exécutif très attendu de ce jeudi pourrait être chamboulé. Effectivement, les dirigeants du football français doivent entendre les conclusions de la commission menée par Jean-Michel Aulas, Marc Keller, Aline Riera, et Laura Georges. L’objectif : statuer sur le départ de la sélectionneure Corinne Diacre. Plusieurs potentiels successeurs étaient déjà ciblés : Sonia Bompastor, Sandrine Soubeyrand, Patrice Lair, et Gérard Prêcheur. Mais d’après nos informations, un autre profil est à l’étude : celui de Hervé Renard.



2 Coupes d’Afrique et un exploit contre l’Argentine à son actif

Le technicien de 54 ans est le seul à ne pas être spécialiste de football féminin, mais cela pourrait aussi être un avantage pour repartir sur un nouveau cycle. Actuellement lié avec l’Arabie Saoudite jusqu’en 2027, une clause dans son contrat lui permettrait de quitter son poste sous certaines conditions. Sa stature internationale plaide pour lui. Avec deux Coupes d’Afrique remportées avec la Zambie (2012) et la Côte d’Ivoire (2015), l’ancien sélectionneur du Maroc a déjà gagné au niveau international et a l’habitude des grandes compétitions de sélections. La victoire retentissante de l’Arabie Saoudite contre l’Argentine lors du dernier Mondial au Qatar a également marqué les esprits. Pleinement conscient que son rôle ne s’arrête pas au terrain, ses aptitudes managériales, de meneur d’hommes et son habileté à collaborer avec les institutions sont reconnues.



Un profil apprécié

D’après nos informations, son profil et son expérience ont clairement tapé dans l’œil de la fédération française de football. Si Gérard Prêcheur semblait tenir la corde ces derniers jours, nul doute que l’arrivée d’Hervé Renard dans le débat va rebattre les cartes.



Quel que soit le nom retenu au final, le (la) futur(e) sélectionneur(e) aura un challenge important à relever : rebâtir le groupe France en très peu de temps en vue du Mondial cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet – 20 août), où les Bleues seront très attendues. D’ailleurs, la Fédération en est bien consciente et semble prête à donner plus de moyens au futur staff tricolore. Une mission commando qui s’articulera autour d’un unique rassemblement en avril, puis la préparation de la Coupe du monde, dont la FFF a fait un objectif majeur. « Depuis maintenant quatorze mois, on travaille d'arrache-pied à la FFF pour se donner les moyens d'être - à l'image de ce que fait la Fédération chez les garçons - au plus haut niveau et championnes du monde », a clairement annoncé Jean-Michel Aulas ce lundi en marge d’un atelier autour du sport féminin.