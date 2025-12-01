Équitation : le Centre équestre de Diamniadio entre en scène pour les JOJ 2026

La Gendarmerie nationale poursuit sa montée en puissance dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, avec l’organisation de la finale du World Jumping Challenge (WJC), tenue le 30 novembre 2025 au Centre équestre de Diamniadio. Cet événement international, placé sous l’égide de la Fédération Équestre Internationale (FEI), a réuni « une vingtaine de cavaliers venus de divers pays », indique le communiqué.





La cérémonie s’est déroulée en présence du « Général d’armée (2S) Birame Diop, Ministre des Forces Armées », du « Général de Division Martin Faye, Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire », ainsi que du « Général de brigade Jean Bertrand Bocandé, Commandant la Gendarmerie mobile », aux côtés d’autorités administratives, civiles et militaires.





Inscrit dans le processus d’homologation de la carrière équestre de la Gendarmerie nationale, le WJC constitue « une étape déterminante dans la préparation des compétitions équestres internationales » prévues pour Dakar 2026. L’objectif est de valider les infrastructures pour accueillir les épreuves de saut d’obstacles du rendez-vous mondial de la jeunesse. Au terme d’une compétition « très disputée », la République dominicaine s’est distinguée en prenant les « première et deuxième places », tandis que le Sénégal s’est hissé sur la troisième marche du podium, souligne le communiqué.





La journée s’est achevée par une démonstration du Groupement de la cavalerie montée, qui a offert au public « une impressionnante démonstration de carrousel des lances », saluée par de « vifs applaudissements ». Une prestation qui a mis en avant « la technicité, la discipline et le savoir-faire des cavaliers de la Gendarmerie nationale ».