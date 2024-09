Équité énergétique : L’UEMOA lance un projet de construction de trois pôles au Sénégal, au Niger et en Côte d'Ivoire

La Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) lance un projet ambitieux visant à établir trois pôles énergétiques dans la région pour assurer une répartition plus équitable et efficiente de l’énergie. Le Sénégal, le Niger et la Côte d'Ivoire seront les pays hôtes de ces pôles, qui ont pour but de transformer le paysage énergétique de l'Union et de renforcer l'intégration régionale.



Selon Souleymane Diarra, représentant de la Commission de l’UEMOA, le premier pôle énergétique sera développé au Sénégal, suivi du Niger et de la Côte d’Ivoire. « Il y a trois pôles. Le premier sera développé au Sénégal, après ce sera le Niger et la Côte d’Ivoire. L’idée est d’exploiter les potentialités à travers des interconnexions dans le transport et la production énergétique afin de servir un ensemble de pays. C’est un vrai projet qui est en cours. Et nous avons effectué la levée de fonds à 76 %. Il ne reste qu’à compléter le financement », a-t-il expliqué ce lundi lors d’un atelier de sensibilisation à Ouagadougou (Burkina Faso).



Selon toujours monsieur Diarra, « cela vise à créer une couverture énergétique vaste pour répondre aux besoins industriels croissants de la région et à permettre aux ménages d'accéder à une électricité plus fiable et abordable. L’initiative s'inscrit dans une volonté plus large de l’UEMOA de réduire la dépendance des États membres aux importations énergétiques et de favoriser l’industrialisation à travers une énergie accessible et durable. »