Eric Deroo (CNRS): «On a mélangé depuis quelques années la mémoire avec l'histoire»

« La France se montrera intraitable face au racisme, mais elle n'effacera aucun nom ni aucune trace de son histoire et elle ne déboulonnera pas de statue », a déclaré dimanche soir Emmanuel Macron. De nombreux militants anti-racistes demandent pourtant que les noms et les statues du ministre Colbert ou du général Faidherbe disparaissent du paysage urbain de la France. Qu'en pensent les historiens français ? Eric Deroo a été chercheur associé au CNRS et a publié « L'illusion coloniale » chez Tallandier. Il répond aux questions de RFI.