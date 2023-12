Erling Haaland sanctionné après avoir dézingué un arbitre, le Bayern Munich va jouer un sale coup au Real

La FA n’a pas aimé le coup de gueule d’Erling Haaland, le Bayern Munich va briser les ambitions du Real Madrid pour l’une de ses recrues de rêve et la Juve va flairer les bons coups sur le marché des transferts, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Haaland réprimandé

Erling Haaland fait la Une de tous les tabloïds britanniques ce matin, mais pour une fois pas pour ses prouesses. Comme vous pouvez le voir sur la première page du Daily Mail, le Norvégien est entré dans une colère noire contre l’arbitrage hier pendant le match nul contre Tottenham (3-3). Le cyborg était furieux après s’être vu refuser la possibilité de jouer un avantage dans les derniers instants de ce match passionnant de Premier League.



Haaland était l’un des nombreux joueurs de City à s’indigner auprès de l’officiel et il a poursuivi ses protestations après le match en republiant un extrait de l’incident sur X, avec le commentaire «Wtf».

Un tweet repris un peu partout. Maintenant, il risque gros comme nous l’expliquent The Sun et le Daily Mirror. Erling Haaland fait face à d’éventuelles mesures disciplinaires de la part de la Fédération anglaise de football suite à sa publication, comme elle a déjà pu le faire pour Mikel Arteta il y a peu avec une amende.



Le Bayern ne lâche pas Davies

Dans les colonnes du média espagnol AS, on apprend que le Bayern passe à l’attaque avec Tuchel comme porte-parole du club pour empêcher Davies de partir au Real Madrid. Le contrat du latéral gauche canadien expire en 2025 et, pour l’instant, il n’y a aucune nouvelle sur un éventuel renouvellement.



Madrid veut faire pression sur le Bayern pour les pousser à le vendre l’été prochain, voire même cet hiver. Mais les Bavarois ne vont pas se laisser faire et comptent bien le pousser à prolonger, en cas de vente au moins, il sera plus cher.



Voici ce qu’a déclaré Thomas Tuchel : «C’est notre joueur et un titulaire indiscutable. J’ai toute confiance dans le fait que le club va poser les bases pour que tout se passe bien. Il est conscient à 100 % de la valeur que nous lui accordons. C’est encore un très jeune joueur, il est au bon endroit. Il est clair que si le Bayern passe à l’attaque, il y réfléchira.»



La Juve revoit son mercato

La blessure de Fabian Ruiz ne change pas que les plans du PSG, mais aussi de la Vieille Dame, qui voulait se l’offrir. Comme nous le rapporte The Sun, les Turinois veulent accélérer les négociations avec Manchester United pour deux joueurs.



La Juve va faire coup double en s’offrant Jadon Sancho et Donny van de Beek pour environ 30 millions d’euros. Et d’après La Gazzetta Dello Sport, une pépite de la Juve est dans le viseur de Newcastle. Matias Soulé, actuellement prêté à Frosinone, est dans le viseur des Magpies pour cet hiver.