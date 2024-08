Escroquerie : Fallou Sylla et son complice Mamadou Sarr condamnés à 6 mois ferme de prison

Après une opération de multiplication de billets de banque qui a foiré. Fallou Sylla et Mamadou sarr l'ont payé à prix fort. Ils ont été condamnés le mercredi 21 août, à 6 mois de prison ferme pour escroquerie portant sur 4 million de FCFA. L'affaire porte sur une histoire de multiplication de billets de banque.



Selon le journal Les Échos , Fallou Sylla issu d’une grande famille religieuse est trempée jusqu'au coup dans cette affaire, le tout avec la complicité de son acolyte Mamadou Sarr. En effet, ils ont réussi à berner M.Wade et B. Barry pour la somme de 4 millions de F CFA. Les mis en cause avaient promis aux deux victimes de multiplier cet argent en signant un pacte avec les djinns.



Cependant, pour que le pacte réussisse , les victimes devaient donner en offrande du mercure rouge. Elles déboursent la somme de 4 millions FCFA pour l’achat dudit produit et les multiplicateurs de billets les exhortent à prendre une valise remplie de carton avant de réciter des incantations pour appeler les djinns. Malencontreusement M.Wade et B.Barry se sont rendu compte tardivement qu’ils se sont fait arnaqués. Par la suite, ils ont porté plainte contre Fallou Sylla et Mamadou Sarr , qui ont été interpellés et placés en garde à vue le 5 août dernier pour les faits d’escroquerie a rapporté Libération. Une information reprise dans les collines du journal Les Échos .



Jugés hier , mercredi 21 août 2024 devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, ils ont nié les faits. Malgré tout, le juge a condamné les prévenus à 6 mois ferme. Par contre les victimes ont été déboutés pour leurs demandes de réparations.