« Escroquerie » à auteur de 13 millions de FCFA : un charlatan condamné à 1 an de prison ferme

Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a reconnu coupable Mbaye Kane de « charlatanisme et d’escroquerie » sur la somme de 13 millions de FCFA. Il a été condamné à 1 an de prison ferme avec une amende de 15 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts.



Cette affaire l’oppose à un commerçant du nom de Mame Abdou Lèye. Ce dernier l’a accusé de lui avoir escroqué une somme de 13 millions de FCFA pour des bains de mystiques et des offrandes. D’après lui, Mbaye Kane lui a remis des encens en lui disant qu’il allait l’associer avec d’autres éléments pour attirer la prospérité sur son commerce nouvellement inauguré à Pikine.



Pour l’attirer dans les filets, le charlatan lui a envoyé une vidéo via WhatsApp, montrant de grosses liasses de billets autour d’un encensoir, puis une valise remplie d’argent. Convaincu du pouvoir mystique, il a effectué plusieurs versements : 450 000 FCFA, 1,5 millions pour les encens, puis plusieurs millions pour des offrandes, sept moutons, sept bœufs et sept chameaux, pour un total de 6 millions de FCFA. C’est après que la brigade de recherches l’ait appelé pour lui dire que Mbaye Kane avait déjà escroqué une autre personne, c’est là qu’il a réalisé la supercherie.



Pour Me Alioune Badara Fall, conseil de la partie civile, son client a été victime d’une escroquerie déguisée et il réclame 20 millions de FCFA de dommages et intérêts, ainsi que la contrainte par corps.



A la barre du tribunal, Mbaye Kane a nié toute intention frauduleuse en déclarant entretenir avec la victime de simples relations commerciales liées à la vente de tissu. Il a aussi affirmé que Mame Abdou Lèye lui aurait remis que 4 millions de FCFA dans une transaction foncière.



Loin de convaincre, le tribunal l’a reconnu coupable pour les faits « de charlatanisme et d’escroquerie ».