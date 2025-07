Thiaroye-sur-Mer : les jeunes arrêtés dans l’affaire de la Baie de Hann condamnés à un mois avec sursis

Alhamdulilah ! Ils sont libres avec 1 mois de sursis Un mois avec sursis pour des jeunes qui ont simplement crié une douleur que tout un peuple murmure depuis trop longtemps.Braves et dignes fils de Thiaroye-sur-Mer,votre procès est un miroir pour toute une génération.Rentrez chez vous la tête haute.Circulez dans les rues de Thiaroye avec fierté et honneur.Thiaroye-sur-Mer vous est redevable.Vous êtes tombés pour que Thiaroye se relève, et Thiaroye se relèvera inchaAllah.Vos noms resteront à jamais gravés dans notre histoire.Vous êtes nos héros, jërëgenjëf