Ismaïla Madior Fall : l’urgence d’une libération légitime (Par Babacar Ba, Forum du justiciable )

Cheikh Guèye, qui prétendait avoir corrompu Ismaïla Madior Fall, a fini par se contredire et a été condamné pour corruption de juge. Ainsi, la pièce maîtresse de l’accusation s’est effondrée, révélant l’inconsistance et la fragilité du dossier. Pourtant, malgré l’évidence, le ministre Ismaïla Madior Fall demeure sous bracelet électronique, retenu pour un simulacre de procès qui n’a plus aucune justification.



Cette situation traduit une injustice manifeste. Elle fait de lui une victime expiatoire, sacrifiée pour donner l’illusion d’une justice implacable. Mais une justice véritable ne peut se construire sur des accusations fragiles, des témoignages contradictoires et des procédures vides. Elle doit reposer sur la vérité, l’équité et le respect des droits fondamentaux.



Le Trésor public n’a perdu aucun franc. Aucun préjudice n’a été causé à l’Etat qui a confirmé l'annulation de la prédation de l'assiette foncière du Tribunal de Pikine Guédiawaye. Les faits reprochés se sont effondrés les uns après les autres, laissant apparaître une réalité simple : Ismaïla Madior Fall est innocent.



Nous demandons donc, avec la plus grande fermeté, la libération immédiate du professeur Ismaïla Madior Fall. Cette libération ne saurait être considérée comme une faveur accordée par indulgence, mais bien comme une exigence juridique et morale.



Babacar Ba, Forum du justiciable