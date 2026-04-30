Obsèques de Sadio Camara à Kati : l’AES salue la mémoire d’un «symbole de détermination et de résistance»

Les obsèques du ministre Sadio Camara ont eu lieu ce jeudi 30 avril, dans sa résidence familiale à Kati, à 15 km de Bamako, où il est décédé le samedi 25 avril suite à des attaques terroristes «complexes et coordonnées» qui ont visé plusieurs localités du Mali.



La cérémonie s’est tenue dans une atmosphère de profonde émotion nationale, en présence de proches, de compagnons d’armes et de plusieurs personnalités militaires et institutionnelles. Le pays a voulu rendre hommage à une figure majeure de son appareil de défense, dont la disparition a suscité une vive émotion au sein des forces armées et de la population. Figure centrale de la hiérarchie de la transition militaire et ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens combattants depuis 2020, le général Camara a reçu les honneurs de la nation et de la Confédération des États du Sahel (AES), représentée au plus haut niveau lors de la cérémonie.



Dans son intervention solennelle, le représentant de l’AES, le Général de division Célestin Simporé, a salué la mémoire d’un « homme d’État et un soldat engagé», évoquant son parcours au service de la souveraineté du Mali et son rôle dans la restructuration des forces armées. Il a adressé, au nom de la Confédération, ses condoléances à la famille du défunt, à ses compagnons d’armes ainsi qu’à l’ensemble du peuple malien. Le discours officiel a également insisté sur les circonstances tragiques de la disparition du général, survenue lors d’une attaque de groupe armée terroristes. Le représentant a qualifié le défunt de « symbole de détermination et de résistance » tombé «dans l’accomplissement de son devoir».



La cérémonie a été aussi marquée par de nombreux hommages militaires, rappelant le rôle stratégique du général Camara dans la conduite des opérations de défense et dans le renforcement des capacités de l’armée malienne. Plusieurs intervenants ont souligné son engagement constant en faveur de la souveraineté nationale et de la lutte contre l’insécurité.