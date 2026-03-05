JIF 2026 : le Sénégal et la CEDEAO font de l'écologie un levier pour la promotion des droits de la femme

​À l'ouverture des festivités, ce jeudi, la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmoune Ndiaye, a dressé un bilan sans concession. Avec un respect des droits juridiques des femmes plafonnant à 64% au niveau mondial, l'égalité effective reste un horizon à atteindre. Face aux crises climatiques qui frappent de plein fouet l'Afrique de l'Ouest, la ministre a rappelé l'urgence d'accélérer l'atteinte de l'ODD5 (Égalité entre les sexes).



​Le thème de cette édition 2026 met en lumière le lien indissociable entre justice sociale et transition écologique. Si les femmes rurales sont les premières victimes de la rareté des ressources, le Sénégal prône un changement de paradigme. ​« Les femmes ne sont pas seulement des victimes, mais des actrices centrales, gardiennes des savoir-faire et porteuses de solutions novatrices », a affirmé Maïmoune Ndiaye.



​Le gouvernement sénégalais a profité de cette tribune pour réaffirmer que la promotion des droits des femmes est un pilier transversal de sa Vision 2050. Cela se traduit concrètement par le renforcement de la stratégie "Genre et Climat", l'intégration des femmes dans les secteurs émergents (économie verte et numérique), un plaidoyer pour la création d'un fonds régional climatique dédié aux besoins spécifiques des femmes de l'espace CEDEAO.



​Cette célébration souligne également la solidité du lien entre le Sénégal et le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre (CCDG). Des succès tels que le programme « 50 millions de femmes ont la parole » ou le soutien à l'éducation des filles dans les filières scientifiques témoignent d'une volonté commune, transformer la transition écologique en un véritable moteur de justice pour toutes les citoyennes ouest-africaines.