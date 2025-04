Escroquerie aux visas : le gérant d'"Al Mountakha Voyages" en prison pour fraude

F. Seck, gérant présumé de l'agence "Al Mountakha Voyages", croupit actuellement à la maison d'arrêt de Diourbel, dans l'attente de son procès pour une vaste escroquerie aux visas qui aurait coûté des millions de francs CFA à de nombreux clients. Plus d'une dizaine de plaintes ont déjà été enregistrées à son encontre.



Le modus operandi de F. Seck consistait à proposer à ses clients des visas pour l'Italie, l'Espagne ou le Canada contre des sommes variant entre 2 et 4,5 millions de FCFA. Mais le rêve promis s'est souvent transformé en cauchemar : au lieu d'atteindre leur destination finale, de nombreuses victimes se sont retrouvées abandonnées en Mauritanie, où elles devaient initialement transiter pendant 10 jours avant de prendre un vol vers l'Europe ou l'Amérique du Nord. Certains candidats à l'émigration ont finalement passé jusqu'à 20 jours sur place, épuisant toutes leurs économies en frais de séjour, avant de devoir rentrer au Sénégal, désespérés et ruinés, rapportes nos confrères de Dakaractu.



Matar Kobar, l'une des victimes, a accepté de témoigner : "Il devait m'amener en Italie. J'avais versé 3,75 millions de FCFA. Après 20 jours interminables en Mauritanie, notre convoyeur est devenu injoignable. Contraint de rentrer, j'ai exigé un remboursement, mais il ne m'a donné que cinq chèques sans provision". Khadim Diokh, un autre client lésé, ajoute : "Il m'a soutiré 4,5 millions. Après de longues négociations, il a remboursé la moitié de la somme, mais le reste demeure impayé à ce jour".



Saliou Dieng, dont le frère rêvait de rejoindre le Canada, révèle quant à lui : "Nous avions versé 2,5 millions sur les 4,5 millions demandés. En portant plainte au tribunal de Mbacké, nous avons découvert avec stupeur que huit autres personnes avaient déjà saisi la justice pour les mêmes faits".



Selon des informations concordantes, de nouvelles victimes pourraient bientôt se manifester, ce qui ne ferait qu'aggraver la situation juridique déjà précaire de F. Seck. Les plaintes déposées à son encontre incluent notamment des accusations de fraude, d'abus de confiance et d'émission de chèques sans provision.



Cette affaire met en lumière les dangers des réseaux d'immigration clandestine et des promesses trompeuses qui exploitent cyniquement l'espoir d'une vie meilleure. Les victimes, profondément marquées par cette expérience, confient avoir perdu en quelques semaines des années d'économies patiemment accumulées. Alors que l'enquête se poursuit, cette affaire soulève des questions plus larges sur la régulation des agences de voyage et la protection des consommateurs contre ce type d'escroquerie.