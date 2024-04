Escroquerie : le charlatan qui promettait des millions, écroué

Le commerçant O. Diouf a entendu parler du charlatan Ousmane Sow qui serait un spécialiste en multiplication de billets. Il s’en ouvre à lui et le prévenu lui demande en tout une somme de 575 000 francs Cfa, selon le journal Bes bi. Mais le commerce accepte à l’offre.



D'après le quotidien, le charlatan laisse entendre à son client qu’il doit tuer une chèvre pour les offrandes et de l’encens «thiouray Rahma». Interrogé le "charlatan" a tenté de se disculper en déclarant que la partie civile lui avait plutôt demandé de faire en sorte qu’il ait beaucoup de clients (bayré). Mais le prévenu a été trahi par ses messages vocaux envoyés au commerçant et que ce der nier a fait écouter au tribunal.



Finalement, outré par les faits, le président du tribunal de grande instance a déclaré le prévenu coupable d’escroquerie et l’a condamné à trois mois de prison ferme et à payer des dommages et intérêts de 575 000 francs Cfa.