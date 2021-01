Escroquerie présumée portant sur plus d’un milliard F Cfa: Alioune Badara Badiane Namora jugé ce jeudi

Alioune Badara Badiane, patron de la société Namora, fera face au juge de la Chambre correctionnelle du Tribunal de Dakar, ce jeudi. L’homme d’affaires sénégalais qui a recouvré la liberté après six (6) ans de détention préventive, va comparaître libre. Il va répondre aux chefs d’accusations de détournement de deniers publics et d’escroquerie portant sur plus d’un milliard F Cfa.



L’affaire remonte en 2014. Il s’agit d’un projet de construction de logements sociaux initié par l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, pour lutter contre les inondations et les bidonvilles. Des personnes privées du Sénégal et de la diaspora avait injecté de l’argent sur ce projet pour obtenir des terrains sur les parcelles appartenant au mis en cause lui-même. Le montant totale serait plus de d’un milliard F Cfa.



Interpellé, M. Badiane avait nié les faits. Il se disait étonner que la justice l’inculpe dans cette affaire. Il a été placé sous mandat de dépôt en 2014.



Malgré plusieurs demandes de mise en liberté provisoire introduites par ses avocats, Alioune Badara Badiane a passé 6 ans en détention préventive. Au final, il est tombé gravement malade et envoyé au Pavillon spécial où il est resté pendant plusieurs mois. Il a finalement obtenu une liberté provisoire, livre Les Echos.