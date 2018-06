Espagne : Piqué abandonne l'entraînement pour des douleurs

Gerard Piqué a fait sonner toutes les alarmes lors de la dernière séance entraînement de l'Espagne. Après s'être mal repris, le défenseur central 'blaugrana' a commencé à se plaindre d'une petite douleur au genou gauche. Même-si rien de grave ne semble être diagnostiqué, Piqué s'est vu contraint d'abandonner le terrain.

Après plusieurs minutes passées sur la touche à Krasnodar, il est finalement parti avec Silva avant la fin de l'entraînement, révèle 'Marca'.

Iniesta, Busquets, Alba et Gerard Piqué avaient déjà manqué l'entraînement de dimanche dernier, en repos suite au duel amical face à la Tunisie, ayant pratiquement joué toute la rencontre.

De son côté, le sélectionneur espagnol, Julen Lopetegui a pu compter sur presque tous ses joueurs convoqués, puisque Carvajal s'est entraîné de son côté en intérieur. Après une brève conversation avec l'entraîneur, le reste de l'effectif a réalisé plusieurs exercices avec le ballon, avant de se défier.

D'un côté, Kepa, Odriozola, Vallejo, Azpilicueta, Jordi Alba, Rodri, Busquets, Iniesta, Thiago, Aspas et Rodrigo, et de l'autre Reina, Nacho, Piqué, Ramos, Monreal, Saúl, De Gea, Silva, Lucas. Koke, Asensio, Costa et Isco.

Plus d'informations devraient être communiquées au sujet du joueur 'blaugrana' au cas où il s'agisse d'une blessure plus sérieuse. Pour rappel, l'Espagne débute son Mondial le 15 juin en affrontant le Portugal de Cristiano et compagnie.