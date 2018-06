Espagne : Rubiales donne la raison pour laquelle il a licencié Lopetegui

Véritable tremblement de terre dans le football espagnol, à seulement deux jours de leur entrée en lice dans la compétition. Luis Rubiales, président de la fédération a annoncé, en conférence de presse, la destitution de Julen Lopetegui, sélectionneur espagnol. Le président Rubiales a été informé, seulement 24 heures avant l’annonce de la signature de Lopetegui avec le Real pour la saison prochaine.



« Je ne me sens pas trahi », a déclaré Luis Rubiales, avant d'expliquer la véritable raison pour laquelle il a décidé de laisser Lopetegui de côté : « Nous sommes moralement obligés de prendre cette décision, nous ne pouvons pas être mis au courant de la situation cinq minutes avant », a-t-il expliqué.



Le président de la 'Real Federacion Española de Futbol' (RFEF) a insisté sur le fait que la décision n'a en aucun cas été facile à prendre : « Je ne viens pas vous dire que c'est la meilleure des solutions, mais je suis arrivé à la tête de la fédération avec un discours concernant le déroulement des choses et la manière de faire les choses et je crois que c'est la décision adéquate ».



Il a décidé de conclure en envoyant un avis sur le futur technicien ou sélectionneur : « La sélection est l'équipe de tous les Espagnols et le sélectionneur, qui est aussi un employé de la RFEF, n'a pas le droit de faire les choses de cette manière ».