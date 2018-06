Espagne : Sergio Ramos sort du silence

Ce mercredi en fin de matinée, la sélection espagnole a vécu un véritable tremblement de terre. Ainsi, le président de la Fédération Espagnole de Football Luis Rubiales annonçait l’éviction du sélectionneur Julen Lopetegui. Ce dernier paye ainsi son engagement au Real Madrid sans avoir prévenu la fédération.L’instance ibérique a nommé dans la foulée Fernando Hierro pour mener à bien la campagne espagnole en Russie.



Une situation rocambolesque qui a suscité nombreuses réactions dont celle attendue du capitaine de la sélection Sergio Ramos. « Nous sommes la sélection, nous représentons un blason, des couleurs, un public et un pays. Notre responsabilité et notre engagement sont avec vous et pour vous. Hier, aujourd’hui et demain, tous ensemble, allez l’Espagne », a ainsi posté le défenseur central sur son compte Twitter