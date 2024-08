Espagne : le Real veut tout rafler avec Mbappé, le Barça toujours en chantier, l'Atlético ambitieux

Ultra-favori à sa propre succession, le Real Madrid vise à asseoir sa domination sur le championnat d'Espagne avec l'apport de sa nouvelle vedette Kylian Mbappé, face à deux rivaux revanchards, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, tous deux renforcés cet été.



Qui va bien pouvoir contrarier le Roi d'Europe et son armada de stars ?

Le Real Madrid, qui vient de réaliser une saison historique conclue par un triplé Liga, Ligue des champions et Supercoupe d'Espagne avec une force collective à toute épreuve, veut poursuivre sur sa lancée et écrire une nouvelle page de sa riche histoire.



- Effet Mbappé ? -



Impressionnant l'an passé (95 points, 1 seule défaite), le club merengue vise à reproduire une saison du même calibre avec un trident offensif qui fait déjà trembler l’Europe : Mbappé, Vinicius, Bellingham, trois des principaux candidats au Ballon d'Or.



L'attaquant français, auteur de 44 buts en 48 matches la saison passée avec le PSG, devra s'intégrer au système en 4-4-2 losange mis en place par Carlo Ancelotti en position de numéro 9, même s'il peut évoluer à tous les postes sur le front de l'attaque.



"Je vais donner ma vie pour ce club et cet écusson. Je suis fier de réaliser mon rêve et de devenir un joueur du meilleur club de l'histoire du football", avait déclaré l'avant-centre français, soulignant lors de sa présentation officielle que c'était à lui de s'adapter au mieux à sa nouvelle équipe.



Mbappé, qui se sait très attendu à la fois par ses supporters et ses adversaires, a tout un monde à conquérir pour s'imposer comme le nouveau visage d'un championnat orphelin d'une superstar depuis les départs de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.



- Le Barça mise sur Flick... et la Masia -



Pour tenter de rattraper son grand rival madrilène et mener à bien la "reconstruction" entamée par Xavi Hernandez, le FC Barcelone a misé sur l'Allemand Hansi Flick, ex-entraîneur du Bayern Munich, réputé pour son jeu offensif.



Niveau finances, le club catalan ne peut pas se permettre de folie pour offrir à Flick un effectif aussi étoffé que celui d'Ancelotti, mais il est tout de même parvenu à ramener au bercail la révélation de l'Euro-2024 avec l'Espagne Dani Olmo, formé à la Masia mais pas conservé dans l'effectif professionnel avant de briller au Dinamo Zagreb et au RB Leipzig.



Un renfort bienvenu, dans une équipe sauvée l'an passé par l'explosion précoce de ses jeunes talents du centre de formation, Lamine Yamal, Pau Cubarsi et Fermin Lopez et par les buts d'un Robert Lewandowski vieillissant.



L'Atlético d'Antoine Griezmann, qui a vécu une nouvelle désillusion avec une saison gâchée en Liga (4e) et une élimination cruelle en quarts de finale de la Ligue des champions par Dortmund, a cassé sa tirelire pour se renforcer avec les arrivées du buteur argentin Julian Alvarez et du Norvégien Alexander Sorloth, et du défenseur franco-espagnol Robin Le Normand.



Derrière, Gérone, la belle surprise de la saison passée, aura sûrement du mal à surmonter les pertes de ses deux meilleurs joueurs : Savinho, parti à Manchester City, et Artem Dovbyk, meilleur buteur de Liga en 2023/24, recruté par l'AS Rome, et à assumer le rythme intensif de la Ligue des champions.



L'Athletic Bilbao et la Real Sociedad, qui ont pour l'instant réussi à retenir les virevoltants Nico Williams et Takefusa Kubo, sont en bonne position pour tenter de contrarier l'ordre établi, même si la bataille pour le titre devrait une nouvelle fois être un affrontement entre géants.





Avec AFP