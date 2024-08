Espagne : un Sénégalais impliqué dans un réseau criminel de vente de produits contrefaits arrêté

Un Sénégalais vivant en Espagne est dans de beaux draps. Il a été arrêté suite à une enquête menée par des agents du Groupe de blanchiment UDEF de la police nationale des îles Baléares. Ces derniers ont intercepté début juillet dernier plus de 200 colis qui allaient être distribués par une entreprise de logistique connue de toute l’île, contenant pour la plupart des équipements sportifs contrefaits, des montres haut de gamme, de chaussures, des sacs et autres accessoires de marques prestigieuses et même un lot de plus de 100 écouteurs d’une célèbre marque dont les caractéristiques laissaient penser qu’ils étaient authentiques.



Plus de deux tonnes de produits contrefaits ont été saisies chez les cinq immigrants d’origine pakistanais et sénégalaise détenus. L’article phare était les maillots d’équipes de footballl et de joueurs populaires.



Près de 1 700 montres de luxe ont été saisies, certaines avec des boîtes apparemment originales et même des certificats d’authenticité de marque soigneusement falsifiés et près de 500 sacs à main de luxe saisis, certains de mauvaise qualité, mais une bonne partie d’entre eux présentant des caractéristiques presque impossibles à distinguer des originaux.



A l'heure actuelle, informe Les Echos, cinq arrestations ont eu lieu, même si l'enquête est toujours en cours.