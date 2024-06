Espanyol de Barcelone : Keïta Baldé Diao ne sera pas retenu

Keïta Baldé Diao ne sera pas retenu par l’Espanyol de Barcelone. Prêté par Spartak Moscou, l’attaquant international sénégalais de 29 ans n’a pas retrouvé ses marques en Espagne et devra donc repartir.



Malgré un retour en Liga acquis il y a quelques jours contre le Real Oviedo, les Pericos ne lèveront pas l’option d’achat de deux millions d’euros fixée par l’écurie russe pour le prêt de l’attaquant international sénégalais de 29 ans.



C’est le Directeur sportif du Rcd Espanyol de Barcelone qui a confirmé la nouvelle lors d’une conférence de presse tenue jeudi. «Il y a un certain nombre de joueurs en fin de contrat et d’autres en prêt, comme Keïta Baldé, qui ont déjà été informés qu’ils ne continueraient pas», affirme Fran Garagarza.



Pour que cette option d’achat puisse être activée, il fallait effectivement que le champion d’Afrique 2021 convainque ses dirigeants et ses différents entraîneurs. Cela n’a pas été le cas. Keïta Baldé n’a joué que 24 matchs… pour aucun but marqué et une passe décisive.



Pour le joueur formé au Fc Barcelone, ce sera donc un retour au Spartak Moscou, où il va entrer dans sa dernière année de contrat. Il devrait donc très probablement se trouver un énième point de chute cet été.