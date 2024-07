Est de la RDC: Washington annonce une prolongation de la trêve partiellement respectée jusqu’ici

En République démocratique du Congo (RDC), la trêve annoncée il y a deux semaines par les États-Unis est prolongée de 15 jours, a annoncé mercredi le Département d'État américain. Il s’agit d’une trêve humanitaire dans la province du Nord-Kivu entre l'armée congolaise, appuyée par des milices locales et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda.



Mercredi soir, Washington a salué cette prolongation et a appelé tous les acteurs à respecter cette trêve qui a pour but de permettre le retour des déplacés chez eux et une reprise de l’aide humanitaire.



Sur le terrain, cette trêve qui avait démarré le 5 juillet n’a été que partiellement respectée. Selon les humanitaires et la société civile, il y a eu un arrêt des combats dans certains territoires, comme le Lubero – dernière conquête du M23 – et dans le Rutshuru.



Il n'y a pas eu de trêve dans le Masisi

En revanche, pas de trêve dans le Masisi, qui se trouve à l’ouest de la ville de Goma, avec notamment en début de semaine des bombardements de Bweremana par le M23 et qui ont fait des morts parmi les civils.



Cette accalmie, par endroit, a permis à certains habitants de rentrer chez eux et aux acteurs humanitaires d’aller faire un point sur les besoins dans les zones où il y avait eu des combats.



Ocha, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU, espère en tout cas que cette nouvelle trêve va tenir afin de pouvoir maintenant intervenir.



Les besoins sont en effet importants. Par exemple, la prise de la ville de Kanyabayonga par les rebelles fin juin a provoqué le déplacement de plusieurs milliers de civils et de blessés parmi la population.