Est de la RDC: intenses combats entre l’armée et ses soutiens face au M23 dans le territoire de Masisi

Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), les combats entre l'armée congolaise (FARDC), appuyée par les groupes armés locaux dit Wazalendo, et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont poursuivis ce 5 janvier 2025 dans plusieurs villages du territoire de Masisi.



Des combats d'une grande intensité ont été enregistrés toute la journée du 5 janvier dans plusieurs localités du groupement Muvunyi Shanga, situé à la limite entre les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, dans l’est de la RDC.



Le colonel Séraphin Nsabimana, porte-parole des Wazalendo dans la région, précise les avancées de la journée : « Nous avons ravi à l’ennemi une position communément appelée Kashingamutwe. Dans le centre de Ngungu, l’ennemi est en débandade. Ils ont résisté au niveau de Rwangara. Mais nous avons pilonné la zone et l’ennemi a pris la fuite. »



Ces combats ont provoqué un nouveau déplacement de population, selon James Musanganya, président de la société civile à Minova : « Il y a des villages qui ont commencé à se vider de leurs populations parce que des combats duraient depuis trois jours. Et cette situation s’est étendue même au niveau de Numbi. On nous signale d’autres mouvement de populations, parce qu’au niveau de Kabingo, de lwizi, lwangara, il y a eu aussi des affrontements. »



Selon des sources sécuritaires, l'armée et ses alliés cherchent à reprendre l'agglomération de Ngungu, une localité clé à la frontière du Sud-Kivu.



Plus au nord, la situation est restée calme, ce dimanche, du côté de Masisi centre, passé entre les mains des rebelles la veille.