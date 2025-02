Est de la RDC: la société civile dénonce «l’assassinat» à Goma de l’artiste engagé Delcat Idengo

Chanteur engagé, Delcat Idengo avait déjà été emprisonné pour ses prises de position contre différents régimes en République démocratique du Congo (RDC).



Pour Stewart Muhindo, militant de la Lucha, ce meurtre envoie un message inquiétant à toutes les voix dissidentes. Selon lui, « c’est parce qu'il a osé questionner pacifiquement, à travers son art, à travers son talent, à travers sa voix, les orientations militaires du M23 et tous les crimes qu'ils commettent contre les civils que, malheureusement, il a été abattu. Et c'est inacceptable. »



Toujours selon la Lucha, la scène a été ensuite maquillée : après son exécution, les assaillants lui auraient fait porter un uniforme militaire pour simuler un affrontement, soit une méthode déjà utilisée pour justifier des assassinats ciblés, affirment Stewart Muhindo.



Selon la Lucha, cet assassinat envoie un message clair : soit les citoyens se taisent, soit ils sont contraints de prendre les armes. Un choix que l’organisation refuse, défendant la lutte non-violente. Son « assassinat s’inscrit dans un cycle d’impunité qui favorise la répétition des violences en RDC », selon la Lucha.



Le M23 a rejeté toute responsabilité dans la mort de l’artiste, affirmant qu’il s’agissait d’un règlement de comptes entre différentes factions des wazalendo, une milice locale, et les FARDC.



Martin Fayulu a également dénoncé l'« assassinat », affirmant que « la nation perd un patriote engagé pour la cohésion nationale ».