Eswatini vs Sénégal : les "Lions" trop forts pour les "boucliers du Roi" (4-1) !

Pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, le Sénégal a battu l’Eswatini sur un score de quatre buts à un (4-1). Les hommes d’Aliou Cissé se sont bien régalés à Manzini.



Si Famara Diedhiou a manqué un penalty (10e), il s’est bien rattrapé avec un triplé en moins de dix minutes au retour des vestiaires (59e, 66e et 68e). Et Pape Alioune Ndiaye, auteur du 4e but des "Lions" (76e ) sur une passe décisive de Krépin Diatta. Ainsi avec les trois points empochés, ce dimanche, suite à leur rencontre avec les "boucliers du Roi", les " Lions" du Sénégal restent leader du groupe I (Sénégal, Guinée Bissau, Congo, Eswatini).



Pour rappel le match a été suspendu après 45 minutes de jeu. Ce, en raison de la pluie qui s'abattait sur le stade Manzini.