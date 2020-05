Et si le vrai danger n’était pas le COVID 19 ? (Cadres ACT)

Monsieur le Président,

votre intervention dans la soirée du 11 Mai en pleine crise sanitaire et économique n’est ni plus ni moins qu’un énième revirement sur fond de manque de courage qui défie le bon sens au regard des pouvoirs et instruments dont dispose tout chef d’Etat, et en particulier ceux que vous vous êtes attribués à titre exceptionnel, réunissant en vos mains ceux de l’Exécutif et du Législatif.



Les « mesures – renoncements » que vous avez annoncées avec en renfort de belles théories sur la responsabilité de chaque citoyen sont à l’analyse plus dangereuses pour les populations que le COVID 19 que vous prétendez combattre.

Votre gouvernance, comme un virus mutant, a commis déjà une quantité massive d’agressions sur la conscience des populations, en les taxant à mort, en étant régulièrement injuste, en laissant prospérer certaines pratiques de vos proches aussi scandaleuses qu’ineptes, en détruisant avec acharnement et méthode le tissu social et industriel.



De ce point de vue l’après MAKY risque d’être plus sombre que l’après COVID 19 pour les citoyens que nous sommes qui espéraient une once de lucidité de votre part dans cette période grosse de dangers et d’incertitudes.

Ce soir, à notre corps défendant nous nous rendons compte que le vrai danger ne s’appelle peut-être plus « CORONAVIRUS » mais qu’il faut le requalifier.

Également, ce soir vous venez de vous mettre volontairement dans le mauvais sens de l’histoire en avouant votre incapacité à impulser la cadence de sortie de crise malgré tous les instruments scientifiques, politiques et économiques à votre disposition, également ces compétences nationales que vous avez choisi d’ignorer.



Mr le Président dites-nous :

Qu’avez-vous fait de la loi d’habilitation ? A quoi a servi cette procession infinie de leaders politiques et de courtisans de tout bord au palais ? Les mesures d’Etat d’urgence ? Les 1000 milliards à votre disposition ? Les prières de nos illustres guides religieux ? L’engagement des forces de défense et de sécurité ? Le dévouement des professionnels de la santé ? l’auto-confinement de milliers de chefs de familles et leurs enfants ?



Enfin Mr le Président dites-nous :

Il n’y a guère longtemps, un parmi vos opposants, de surcroit un ancien premier ministre et chef de parti vous invitait, dans une contribution publique à préparer l’après COVID 19. Il vous exhortait d’engager urgemment la réflexion sur comment aborder cette phase critique du point de vue économique en préparant la machine à redémarrer au quart de tour.

Son invitation laissait apparaitre des lignes de perspectives très claires sur les modalités pratiques à mettre en œuvre.

Ses indications pour un après COVID 19 économique mettaient le curseur sur une approche inclusive dans la démarche en associant les professionnels des secteurs économiques les plus touchés par la crise sanitaire, les forces sociales et les élus.

Il semble que vous n’avez pris que ce qui vous arrangeait dans les mesures recommandées par l’ancien premier ministre.



Votre démarche sélective dans le choix de l’utilisation du « pack mesures anti COVID 19 » signé Mr Abdoul Mbaye ne respecte pas la posologie édictée par son concepteur.

Mr le président veuillez relire toutes les mesures formulées dans les correspondances du Président de l’ACT et vous aurez les éléments indispensables pour lutter efficacement contre le COVID 19.



Cellule Cadres Alliance pour la Citoyenneté et le Travail