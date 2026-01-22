Ukraine : Volodymyr Zelensky dit être parvenu à un accord avec Donald Trump sur les garanties de sécurité

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé jeudi 22 janvier être parvenu à un accord avec son homologue américain Donald Trump sur les garanties de sécurité pour l'après-guerre avec la Russie. Mais malgré cela, l'Ukrainien a affirmé que la question des territoires de l'est de l'Ukraine revendiqués par Moscou n'était « pas encore résolue » dans le cadre des négociations en vue d'une fin de la guerre. Le président ukrainien a également évoqué des discussions « trilatérales » avec Moscou et Washington, cette semaine aux Émirats.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi que lui et le président américain Donald Trump étaient parvenus à un accord sur les garanties de sécurité américaines après la guerre, une question clé dans l'élaboration d'un plan visant à mettre fin à l'invasion russe. Après avoir rencontré Trump à Davos, Volodymyr Zelensky a déclaré que les garanties de sécurité étaient « acquises », s'adressant en anglais aux journalistes.



« Les garanties de sécurité, c'est prêt » à déclaré le dirigeant ukrainien aux journalistes en marge du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, après sa rencontre avec Donald Trump, ajoutant que « le document doit être signé par les parties, par les présidents, et ensuite il ira aux parlements nationaux ».



Mais selon lui, la question des territoires de l'est, revendiqués par Moscou, restait à résoudre. « Tout tourne autour de la partie orientale de notre pays. Tout tourne autour des territoires. C'est le problème que nous n'avons pas encore résolu », a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'un point presse en marge du Forum économique de Davos.



Des réunions « trilatérales » entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie aux ÉAU ?

Peu avant l'annonce de cet accord, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué des discussions « trilatérales » entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie qui pourraient se dérouler cette semaine aux Émirats arabes unis, sans plus de précisions. « Je pense que ce sera la première rencontre trilatérale aux Émirats (arabes unis), ce sera demain et après-demain », a déclaré l’Ukrainien au Forum économique mondial de Davos, ajoutant : « Les Russes doivent être prêts à des compromis ».



Volodymyr Zelensky, qui venait de s'entretenir avec son homologue américain Donald Trump, n'a pas dit quel serait le format des discussions, ni si les représentants ukrainiens et russes discuteraient directement. Son cabinet n'avait pas répondu dans l'immédiat aux demandes de précisions.



L'Europe « fragmentée » et « perdue » face à Trump

Fait rare, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a concentré ses flèches sur l’Europe. Il a vertement critiqué jeudi ses alliés européens, disant voir une Europe « fragmentée » et « perdue » lorsqu'il s'agit d'influer sur les positions de Donald Trump et manquant de « volonté politique » face à Vladimir Poutine.



« Au lieu de devenir une vraie puissance mondiale, l'Europe reste un kaléidoscope beau mais fragmenté de petites et moyennes puissances », a-t-il déploré. Vladimir « Poutine a réussi, malheureusement, à arrêter l'Europe », a encore tancé le président ukrainien, appelant les Européens à « s'unir pour stopper la Russie ».



« L'Europe a l'air perdue lorsqu'elle tente de convaincre le président américain de changer », a-t-il poursuivi. Les Européens ont accepté d'envoyer des troupes au sol en cas de cessez-le-feu avec la Russie, mais Volodymyr Zelensky a estimé « qu'aucune garantie de sécurité ne peut fonctionner sans les États-Unis », et que le soutien de son homologue américain était « indispensable ».



Ce discours très offensif à l'égard des principaux soutiens politiques et financiers de Kiev depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 intervenait après la rencontre avec Donald Trump à Davos qui aurait permis de parvenir à un accord sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine.



Le dialogue avec son homologue américain n'est « pas simple », a admis le dirigeant ukrainien, tout en évoquant une rencontre « positive ».



Les émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner attendus à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine.

Depuis des mois, les capitales européennes tentent de peser dans les discussions, redoutant que Washington, qui se présente en médiateur, n'impose à Kiev une solution trop favorable à Moscou.



