Etat de santé critique de Farba Ngom et plusieurs détenus : le Forum du Justiciable saisit l’ONU

Le président du Forum du Justiciable, Babacar Ba, a adressé une lettre au Représentant régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour l’Afrique de l’Ouest, Robert Kotchani, pour signalement de violation du droit à la santé des détenus.





Dans son courrier, le Forum du justiciable attire l’attention sur la « situation préoccupante de plusieurs détenus » dont « l'état de santé est gravement compromis et incompatible » avec le maintien en détention, même dans un centre hospitalier.



Parmi eux, figurent notamment Farba Ngom, Maodo Malick Mbaye, Mabintou Diaby, Khadim Ba...., actuellement hospitalisés au Pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec. Selon Babacar Ba, leur état nécessite des soins continus et une prise en charge médicale qui ne peut être assurée dans le cadre carcéral, alerte



Le Forum du Justiciable sollicite l'intervention du Haut-Commissariat afin de rappeler aux autorités sénégalaises leurs obligations et de recommander des mesures urgentes, notamment :



L'octroi immédiat de libertés provisoires pour les détenus dont l'état de santé est incompatible avec la détention.



Le respect des engagements internationaux du Sénégal en matière de droits humains et de protection des personnes vulnérables.

