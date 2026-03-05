Moins d'un an après son limogeage, Papa Mada Ndour fait son comeback en tant qu'Ambassadeur et Secrétaire exécutif

Moins d'un an après son éviction de la Présidence de la République, Papa Mada Ndour signe un retour stratégique au premier plan. L'ex-Chef de cabinet de la Présidence reprend du service. Il a été nommé, ce mercredi 4 mars 2026, Ambassadeur et Secrétaire exécutif du Secrétariat permanent Sénégalo-Gambien. Il succède à El Hadji Ibou Boye, qui part à la retraite, et prend ainsi la direction d'un organe clé pour la coopération bilatérale entre Dakar et Banjul.



Il y a quelques mois seulement, Papa Mada Ndour avait été limogé de ses fonctions de Chef de cabinet à la Présidence de la République. Ce retour aux affaires, sous une casquette diplomatique de haut rang, marque la réintégration d'un cadre expérimenté au sein de l'appareil d'État. Pour de nombreux observateurs, cette décision illustre une volonté de stabiliser les relations de voisinage en confiant ce poste à un diplomate de carrière connaissant les rouages du pouvoir central.



En devenant le nouveau Secrétaire exécutif de cette structure binationale, Papa Mada Ndour aura la lourde tâche de coordonner les projets stratégiques communs entre le Sénégal et la Gambie. Sa mission sera centrée sur la fluidification du transit, la sécurité transfrontalière et le renforcement des liens économiques entre les deux nations sœurs. Ce "nouveau service" sonne comme un nouveau chapitre pour le diplomate, dont l'expertise est désormais mise au profit de l'intégration régionale après une courte éclipse.