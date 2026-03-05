Trafic de drogue : Saisie de 190 millions FCFA en haschich à l'AIBD

Les agents de la Brigade du Tourisme des Douanes, relevant de la Subdivision de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), ont réalisé un coup d'éclat le jeudi 26 février 2026. Une importante cargaison de 28,97 kg de haschich, répartie en 289 plaquettes, a été interceptée sur une passagère en provenance du Maghreb. La valeur marchande de cette saisie est estimée à 190 millions de francs CFA, marquant un succès majeur dans la lutte contre le trafic de stupéfiants par voie aérienne.



L'opération s'est déroulée aux alentours de 19 heures. Selon les services douaniers, la drogue était « soigneusement dissimulée » dans deux valises appartenant à une ressortissante étrangère. Malgré les précautions prises par la convoyeuse pour masquer son chargement, la vigilance des agents et la performance des outils technologiques ont fait la différence. Ce sont des indices suspects détectés lors du passage des bagages au scanner qui ont conduit à l'ouverture des valises et à la découverte de la marchandise prohibée.



Cette saisie illustre le renforcement des contrôles sur les axes de transport reliant le Sénégal aux pays du Maghreb. La passagère a été immédiatement interpellée pour les besoins de l'enquête, visant à identifier les réseaux de distribution derrière ce convoi. Les Douanes sénégalaises réaffirment ainsi leur détermination à sécuriser les frontières aériennes du pays contre le crime organisé, en s'appuyant sur une coordination étroite entre les services de renseignement et les unités d'intervention sur le terrain.a